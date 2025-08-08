El Fortuna Düsseldorf cancela el fichaje de Shon Weissman, el futbolista israelí del Granada que pidió "borrar del mapa a Gaza"

Los detalles Desde hace un tiempo, Weissman ha publicado comentarios -hoy eliminados- en los que pedía que se lanzasen 200 toneladas de bombas sobre la Franja de Gaza. Su odio contra los palestinos le ha dejado sin sitio en Alemania.

De los goles y las celebraciones a la 'cancelación'. El futbolista israelí Shon Weissman aspiraba a jugar en el Fortuna Düsseldorf, pero su alardes de sionismo totalitario en redes sociales le han costado la enemistad con gran parte de la afición.

En su cuenta de X, Weissman ha llegado a pedir que se "borrase a Gaza del mapa" o que se "lanzasen 200 toneladas de bombas" sobre la Franja. En otro mensaje, consideraba que los gazatíes "no necesitaban ser advertidos" de los ataques de Israel porque afirma que "no hay inocentes".

El delantero emitió un comunicado en el que dejaba claro que seguiría "portando con orgullo" la "bandera" de su país allá donde acabe jugando. "Soy hijo de una nación que está de luto por los horrores del 7 de octubre. Ese día negro sigue siendo una herida para mí como miembro de una familia israelí y como atleta que representa a mi país", afirmaba.

Weissman afirma estar "comprometido" con "los valores de la humanidad, el espíritu deportivo y el respeto mutuo". "Nadie externo puede entender realmente por lo que hemos pasado. La lealtad no es debatible, especialmente cuando tu pueblo aún está enterrando a sus muertos", concluyó.

El Fortuna Düsseldorf quiso darle el beneficio de la duda en un primer momento, asegurando que juzgar al delantero "por algo que publica Wikipedia" no es su forma de funcionar. No obstante, acabaron rindiéndose a la evidencia y han acabado renunciando a su fichaje.