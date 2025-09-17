La llamativa frase de Hamilton sobre la edad de Fernando Alonso: "Yo le agradezco que siga..."

Lewis dice que seguirá en la competición hasta los 50 años y espera que Fernando continúe para no ser el más veterano de la parrilla.

Fernando Alonso tiene 44 años y ninguna intención de abandonar la Fórmula 1. Mientras el físico y la motivación le acompañe, seguirá en la máxima competición. Es el más veterano de toda la parrilla, con Lewis Hamilton en segundo lugar. Y el británico ha dejado un divertido comentarios sobre la no retirada del asturiano.

En una entrevista a 'L'Equipe', Lewis ha agradecido a Fernando que siga en la competición siendo el más veterano.

"No pienso parar pronto, y agradezco mucho que Fernando (a sus 44 años) siga, porque significa que es mayor que yo. Sí, voy a seguir hasta que cumpla 50", dice el actual piloto de Ferrari.

Lewis ya ha llegado a los 40 años. Y en un reto nuevo. Dejó Mercedes, el equipo en el que ha estado casi toda su carrera, para vestir de rojo. Pero de momento las cosas no le están saliendo como esperaba, lejos de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Las críticas en Italia son muy severas. Él tampoco ayuda. Llegó a decir que Ferrari debería buscar un nuevo piloto para la temporada que viene en su lugar. Una afirmación durísimo completamente inesperada para la escudería de Maranello.

Bakú, próximo reto. El Gran Premio de Azerbaiyán llegará este fin de semana a la Fórmula 1. Una nueva oportunidad para un Lewis que ya sólo puede mejorar vestido de rojo.