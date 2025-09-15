El paddock de la F1 dicta sentencia: nadie podrá con el motor Mercedes en 2026

Según publica 'Motorsport' hay "unanimidad" en la parrilla de la Fórmula 1 sobre el potencial del motor Mercedes para el curso que viene.

No son buenas noticias para la Fórmula 1, pero parece que todos los equipos están de acuerdo. Mercedes volverá a arrasar con su motor a partir del año que viene con las nuevas normas. Son los rumores que se han escuchado durante semanas y ahora el medio 'Motorsport' lo ha confirmado.

Este domingo, analizando los diferentes motores, hablan de "unanimidad" en el paddock: "Mercedes, que en el paddock, de manera unánime, es considerada el fabricante más avanzado en el desarrollo del propulsor que combina el 50% de la potencia endotérmica con la misma cantidad de energía eléctrica".

También apunta el citado medio que hay otros fabricando que "necesitan ponerse al día". Y aunque no da nombres, sí mencionan a Ferrari.

Ni rastro de Honda, el nuevo socio de Aston Martin y de Fernando Alonso. Será clave para el coche verde que los motores japoneses funcionen. Desde hace meses trabajan juntos para encontrar el mejor rendimiento posible.

¿Llegará Verstappen?

George Russell y Kimi Antonelli se frotan las manos. Si Mercedes vuelve a dominar como hace una década, se convertirán los máximos favoritos para los próximos años.

Pero el futuro de Mercedes podría pasar por Max Verstappen. Seguirá en Red Bull para 2026, pero si el monoplaza no funciona podría activar una cláusula de salida de cara a la siguiente temporada. Y las flechas de plata con Toto Wolff a la cabeza será su primera opción.