El surrealista regalo que ha recibido Alonso de su 'amigo invisible' de la Fórmula 1

El asturiano recibió un presente algo sorprendente en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi. Fernando se tomó el regalo con humor.

Fernando Alonso llega al último gran premio del año con la atención ya puesta en la temporada que viene. 2026 puede ser la última oportunidad para el bicampeón del mundo de volver a competir por un título en la Fórmula 1.

Fernando cree en que puede darse una mejora tremenda de cara al comienzo del curso que viene. Todo de la mano de Adrian Newey, la cabeza pensante que ha estado diseñando el Aston Martin llamado a competir por obejtivos grandes en 2026.

Sin embargo, Alonso aún tiene que superar un último trámite antes de pensar de manera absoluta en el año que viene. El asturiano ya está en Abu Dhabi para la última carrera de una temporada algo complicada en cuanto a sensaciones y resultados.

Aún así, en su llegada el circuito, Fernando ha recibido el regalo de su 'amigo invisible' que se hacen los pilotos de la parrilla. En concreto ha sido Nico Hulkenberg el que, de manera cómica, le ha regalado a Alonso un bastón.

El piloto germano ha querido hacer referencia a la veteranía de Fernando. Cabe recordar que el ovetense es el piloto más longevo de la parrilla, tiene 44 años.