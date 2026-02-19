La petición de Schumacher a Fernando Alonso tras las críticas a la F1: "Debes tener la mente abierta"

El expiloto reprocha los comentarios del bicampeón del mundo y exige que "si va a haber críticas, quizá sea mejor hacerlo a puerta cerrada". También entiende las críticas de Verstappen.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 está suponiendo un caos. Varios pilotos de la parrilla han cargado contra los nuevos monoplazas y su funcionamiento, asegurando que "no es divertido de pilotar" y que se asemeja a "un Fórmula E con esteroides".

Ante las críticas de Max Verstappen, Fernando Alonso y Checo Pérez, entre otros más, un expiloto ha exigido que los pilotos estén más "unidos" con la competición. En concreto, Ralf Schumacher destaca que "la Fórmula 1 se basa en la cooperación", y reprocha los comentarios de dos campeones del mundo.

"Quizás un par de afirmaciones podrían haberse expresado de forma un poco diferente. La gente debería estar un poco más unida y no sacar conclusiones precipitadas", afirma Schumacher en el podcast 'Backstage Boxengasse', en alusión a los comentarios de Verstappen y Alonso.

"Fernando Alonso, por ejemplo, bromeó diciendo que hasta el jefe de cocina de Aston Martin podría conducir este coche porque es muy lento en las curvas. Claro que puedes opinar, pero debes tener la mente abierta y esperar a las primeras carreras del Campeonato Mundial", respondió el expiloto ante las palabras del español.

Por último, Schumacher admitió entender a Verstappen en relación con su queja sobre pilotar "el coche más rápido", aunque recalca que "si va a haber críticas, quizá sea mejor hacerlo a puerta cerrada".

"Max tiene que perseverar ahora, y estoy seguro de que las mentes brillantes de la Fórmula 1 encontrarán soluciones para estos coches de carreras que también aumentarán el placer de conducir", concluyó el expiloto.