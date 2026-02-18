Ahora

¿Futuro juntos?

Atención al gesto de Fernando Alonso cuando Verstappen le dice que correrá "hasta los 75 años"

En la rueda de prensa de los test de pretemporada, el neerlandés ha vuelto a comentar la posibilidad de compartir equipo con Fernando Alonso.

El gesto de Fernando Alonso cuando Verstappen le dice que correrá "hasta los 75 años"El gesto de Fernando Alonso cuando Verstappen le dice que correrá "hasta los 75 años"F1

En la rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles tras la jornada matutina de test de pretemporada en Sakhir, a Max Verstappen le han preguntado sobre la posibilidad de correr junto a Sebastian Vettel las 24 Horas de Le Mans.

Fue el propio 'Seb' el que se ofreció a ello: "Estoy en contacto regular con Max y hace unos años hablamos de que, si alguna vez se daba la ocasión, correríamos juntos en Le Mans".

"Me encantaría, pero solo si somos capaces de luchar por las victorias. Solo tiene que suceder. Necesitas estar con el equipo adecuado", ha replicado Max.

Y acto seguido ha metido en la ecuación a Fernando Alonso: "Es un poco difícil decir en el momento en que esto puede suceder. Escuché que Fernando Alonso correrá hasta los 75 años. Así que estoy seguro de que encontraremos el momento para correr todos juntos".

El asturiano, que estaba junto a Verstappen en rueda de prensa, ha tenido un llamativo gesto antes de irse mientras su rival seguía hablando.

"Estoy 100% seguro de tener un récord en Le Mans. Así que, si lo vuelvo a hacer, necesitan estar muy bien preparados", ha apuntado el piloto de Aston Martin.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"
  2. Última hora política, en directo | Rufián en la charla sobre las izquierdas: "Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar"
  3. Sigue la sangría en el equipo de Ayuso: dimite 'Rasputín', su gurú educativo y padrino de Viciana y 'Los Pocholos'
  4. Mensajes de WhatsApp, emojis y sin debate: así aprobó Vox un presupuesto de 14 millones de euros
  5. Las heridas psíquicas de los supervivientes del accidente de Adamuz: "No tiene explicación que me haya tocado a mí estar aquí y a otro no"
  6. Detenido por asesinato el marido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón)