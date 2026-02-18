Atención al gesto de Fernando Alonso cuando Verstappen le dice que correrá "hasta los 75 años"

El gesto de Fernando Alonso cuando Verstappen le dice que correrá "hasta los 75 años"

En la rueda de prensa de los test de pretemporada, el neerlandés ha vuelto a comentar la posibilidad de compartir equipo con Fernando Alonso.

En la rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles tras la jornada matutina de test de pretemporada en Sakhir, a Max Verstappen le han preguntado sobre la posibilidad de correr junto a Sebastian Vettel las 24 Horas de Le Mans.

Fue el propio 'Seb' el que se ofreció a ello: "Estoy en contacto regular con Max y hace unos años hablamos de que, si alguna vez se daba la ocasión, correríamos juntos en Le Mans".

"Me encantaría, pero solo si somos capaces de luchar por las victorias. Solo tiene que suceder. Necesitas estar con el equipo adecuado", ha replicado Max.

Y acto seguido ha metido en la ecuación a Fernando Alonso: "Es un poco difícil decir en el momento en que esto puede suceder. Escuché que Fernando Alonso correrá hasta los 75 años. Así que estoy seguro de que encontraremos el momento para correr todos juntos".

El asturiano, que estaba junto a Verstappen en rueda de prensa, ha tenido un llamativo gesto antes de irse mientras su rival seguía hablando.

"Estoy 100% seguro de tener un récord en Le Mans. Así que, si lo vuelvo a hacer, necesitan estar muy bien preparados", ha apuntado el piloto de Aston Martin.