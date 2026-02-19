Ahora

Medalla de bronce

Ana Alonso logra la primera medalla para España en los Juegos Olímpicos de invierno

La esquiadora española ha logrado la medalla de bronce en esquí de montaña. Es el primer metal español en la competición.

Ana Alonso, primera medalla de España en los JJOO Milano-Cortina
Getty

La atleta española Ana Alonso ha logrado la primera medalla para España en los Juegos Olímpicos de invierno. Ha sido en la categoría de esquí de montaña y ha sido bronce.

Con un tiempo de 3:10.22, Ana ha hecho historia para el deporte olímpico español.

Una historia de superación. Porque Alonso sufrió una gravísima lesión en el mes de octubre y ahora ha conseguido el bronce.

La esquiadora española fue campeona de Europa en relevo mixto y era una de las grandez bazas de la delegación española.

