Desastre total de Aston Martin: el coche de Fernando Alonso se queda parado en los test de Bahréin

Fernando estaba haciendo simulación de carrera cuando su Aston Martin se ha quedado parado. La grúa ha tenido que retirar el coche.

Duró 28 vueltas la simulación de carrera de Aston Martin en la jornada de test de Bahréin. El monoplaza se quedó parado en plena recta y Fernando Alonso se tuvo que bajar, volviendo al garaje en el asiento del copiloto del coche de seguridad de la Fórmula 1.

Fue en la sesión de la tarde. El asturiano estaba en plena simulación de carrera, después de pasar por boxes en una ocasión y con el neumático duro, cuando su coche dijo basta.

Un problema en la caja de cambios o en el motor Honda. Algo que todavía está por confirmar.

El desastre de Aston Martin es total. Son lentos, pero se agarraban en la jornada de este jueves a la fiabilidad, a completar vueltas y vueltas. Pero tampoco ha salido bien este plan.

Fernando dio 40 vueltas en la jornada matinal y 28 en la de la tarde.

Se acabó la pretemporada

Se terminó la pretemporada para Fernando Alonso. Era su último día de rodaje. Este viernes rodará Lance Stroll durante la sesión de la mañana y la de la tarde. El próximo reto de Fernando es el Gran Premio de Australia, la primera cita del año. ¿Será el Aston Martin en ese momento más fiable y más competitivo?