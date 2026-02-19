Oriol Cardona hace historia y logra la medalla de oro en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de invierno

Oriol Cardona, medalla de oro en los JJOO de Ski de Montaña

El esquiador español se convierte en campeón olímpico en esquí de montaña. Segunda medalla para España después de la de Ana Alonso.

Oriol Cardona ha logrado la medalla de oro para España en esquí de montaña. Es la segunda medalla que ha logrado la delegación española después de la de Ana Alonso, que ha sido bronce también en esquí de montaña.

Hacía 54 años que España no ganaba un oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Fue en 1972, obra de Paquito Fernández Ochoa.

Es el segundo campeón olímpico de la historia de España. La plata ha sido para el ruso Nikita Filippov y el bronce para el francés Thibault Anselmet.

El homenaje a su abuelo

Oriol le ha dedicado el oro a su abuelo en 'Teledeporte': "Se la dedico a mi abuelo que murió hace muchos años, pienso mucho en él. Y a la gente que ha estado detrás conmigo todos estos años".