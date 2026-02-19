El gran elogio de Federer a Fonseca, una de las mayores promesas del tenis: "Es como Sinner"

El suizo ha compartido su opinión sobre el joven tenista brasileño nada más y nada menos que comparándolo con Jannik. Sin duda, la joven promesa apunta muy alto y Roger solo es el último en comentarlo, después de que también llamara la atención de Alcaraz hace unos meses.

Joao Fonseca es una de las mayores promesas del mundo del tenis. A sus 19 años ya ocupa el puesto 38 del ranking ATP y toda una leyenda como Roger Federer ha sido el último en reconocer su nivel con un elogio de gigantescas dimensiones.

"Joao es un poco como Sinner", declaraba el suizo, comparando al brasileño con el número dos del mundo y junto a Carlos Alcaraz, encargado de dominar el circuito en los últimos años. Aunque para el ganador de 20 Grand Slams, aún tiene varias claves que mejorar.

"Necesita aprender cuándo usar toda su potencia y cuándo contener los ataques. Cuando encuentre la solución, no habrá límites", explicaba Roger, mostrando todo su apoyo y admiración a Fonseca, con unas potentes palabras que invitan a pensar en que Joao podría ser el próximo gran tenista encargado de retar al duopolio que forman Sinner y Alcaraz.

La joven perla recientemente ha obtenido su primer triunfo del año en el Rio Open, frente a Thiago Monteiro. Jugaba en casa y aclaró: "Salí a la cancha con una muy buena mentalidad, buena confianza, la multitud me ayudó mucho, me apoyó. Fue un juego muy mental. Feliz de haberlo enfrentado tan bien". Sin duda, Fonseca apunta muy alto y probablemente dentro de poco competirá al máximo nivel del circuito, ya cuenta con el apoyo de Federer, lo que son palabras mayores para el joven brasileño que quiere demostrar al mundo todo de lo que es capaz.