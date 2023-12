La llegada de Lance Stroll al por entonces equipo Force India causó numerosas polémica debido a su estatus de "piloto de pago". Tras la compra del equipo por parte de su padre y el cambio de nombre a Aston Martin, Stroll es el único que se ha mantenido en la escudería tras las salidas de Vettel y Hülkenberg, algo de gran valor para Pedro de la Rosa.

Según el expiloto español, la presencia de Stroll en el equipo fue uno de los motivos de la exitosa evolución de Aston Martin durante el parón previo a la temporada 2023. Para de la Rosa, el hecho de que Stroll fuera el único piloto que tenía información de otros coches hace que su trabajo sea digno de elogio.

"Son pequeños detalles. Está claro que la aerodinámica jugó un papel importante, pero creo que es injusto decir que el paso hacia delante de un año para otro fue una mejora de ese estilo. Fue todo el chasis, la suspensión, la dirección asistida, todos los detalles eran diferentes. En general, fue un buen paso hacia delante en comparación con el coche anterior", señala Pedro en una entrevista con Racing News 365.

En una temporada de altibajos por parte del canadiense, de la Rosa defiende su labor: "Nunca miras sólo un área en concreto, tienes que trabajar en todos los aspectos. Creo que Lance desempeñó un papel muy importante porque era el único piloto que siguió en el equipo tras 2022. Trabajó mucho durante el invierno y fue un enlace muy importante en el proceso, ya quedaba claro en el simulador".

Sobre su fichaje por Aston Martin, Pedro de la Rosa mantiene que no hubiera llegado al equipo si no hubiese visto potencial para alcanzar la cima de la Fórmula 1: "Siendo sinceros, estaba en el lugar correcto en el momento correcto. También es justo decir que no me hubiese unido a este equipo en caso de no haber visto potencial, pero hemos tenido algo de suerte. Sabía a dónde iba y ya estaba confiado visto el desarrollo en 2022. Para el público, el inicio de temporada quizá fue una sorpresa, pero entendimos bien el coche y avanzamos mucho el año anterior", concluye.