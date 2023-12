Cuando Fernando Alonso firmó con Aston Martin ni el más optimista podía pronosticar que iba a subir ocho veces al podio en su primera temporada. El propio Fernando ha reconocido que aquello ni se le había pasado por la cabeza. Pero esa es su realidad.

Y Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha asegurado que no le sorprende todo lo que han logrado viendo el trabajo y el ambiente que hay en la fábrica. Recoge 'Motor.es' sus palabras: "Ha sido un primer año increíble y lo he disfrutado mucho más de lo que esperaba, principalmente por la gente".

"Es muy fácil cuando todo va bien, pero aquí también hemos tenido carreras difíciles y el ambiente no ha cambiado. Empezamos muy bien, luego tuvimos algunas carreras en las que salíamos desde el pit lane, lo cual fue muy difícil para todos nosotros. Pero la gente siguió siendo la misma", dice de la Rosa.

No le sorprende todas esas mejoras que han logrado y, en definitiva, los ocho podios de Alonso: "El ángulo de la línea de progresión es consistente. Es empinado y, para ser honesto, no me sorprende".

"Estoy feliz de haber logrado estar donde estamos, pero no es una sorpresa considerando lo que he visto en la fábrica y la gente del equipo. Si vas a nuestro campus, te das cuenta de por qué estamos realmente donde estamos", explica el español.

Asegura que la principal diferencia entre Aston Martin y otros proyectos 'nuevos' es que los de Silverstone tienen todo planificado desde el primer día: "No es como Jaguar, donde pensabas que tomaría años y años llegar allí. Tenemos todo en su lugar".