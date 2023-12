Aston Martin ha completado la mejor temporada de su historia. Ocho podios, todos de Fernando Alonso, y resultados muy brillantes. Eso sí, ha sido un año irregular. En algunas carreras sufrieron. Y Lance Stroll ha aprendido la lección y ha explicado su filosofía para los momentos malos.

Así lo ha detallado en 'Motorsport': "Sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo".

Reconoce que hubo dudas algunos fines de semana. Dos fueron desastrosos: Austin y México. "Sé que durante unos meses con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía libre y cómodo con el coche", cuenta el hijo de Lawrence Stroll.

"Y a este nivel, cuando tienes esos problemas, cuando el coche no se comporta como quieres realmente y no se adapta a tu estilo de conducción, nada funciona", detalla el compañero de Alonso.

No se permitió Lance dudar de sí mismo en esos momentos: "Y creo que en esos momentos no puedes poner duda de ti mismo, es como que sólo tienes que saber que cuando todo está como quieres va a ir bien, pero cuando el coche no se comporta de la manera que quieres va a ser más difícil".

"Así es la Fórmula 1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Creo que esa es mi percepción", ha sentenciado el piloto canadiense, que seguirá siendo piloto de Aston Martin en 2024.