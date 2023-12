En el año 2008 Fernando Alonso abandonó McLaren después de una temporada muy movida. Lewis Hamilton era el favorito de Ron Dennis y el asiento de segundo piloto quedaba libre. Y cuando todo apuntaba que Pedro de la Rosa sería el elegido, el equipo tomó otro camino.

En declaraciones que recoge 'Motorsport Week', el español ha recordado cómo McLaren eligió a Heikki Kovalainen: "Cuando McLaren fichó a Kovalainen en 2008, la relación entre el equipo y yo fue diferente...".

"Había estado trabajando con ese equipo durante años y me sentía muy fuerte en ese momento. Incluso si me hubiera enfrentado a uno de los mejores de la historia, Lewis (Hamilton), no tenía miedo porque sabía que era muy rápido", detalle el ahora embajador de Aston Martin junto a Fernando Alonso.

El equipo cambió de opinión a última hora: "Estaba muy cerca de ser titular porque Ron Dennis (el jefe de la escudería) seguía diciéndome que sería yo, pero en el último momento se decidieron por Kovalainen".

"Desde ese momento supe que si quería volver a competir no sería con McLaren porque sabía que si no me habían fichar en ese momento, no iban a hacerlo nunca más", ha sentenciado De la Rosa.