El COI desata la polémica al poner a la venta la camiseta de los Juegos Olímpicos "nazis"

El contexto El portavoz del COI, Mark Adams, defiende que han tomado esta decisión para hacer uso de su marca registrada y "evitar usos indebidos" de la misma. "Nosotors no podemos reescribir la historia", defiende.

Polémica abierta por el Comité Olímpico Internacional (COI) por la venta a través de su tienda oficial de camisetas con el poster de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, conocidos como los "Juegos Nazis". Desde el organismo defienden que su objetivo es proteger su marca registrada de un posible uso indebido, pero se trata de una decisión que ha generado controversia.

El portavoz del COI, Mark Adams, hizo alusión en rueda de prensa a esta polémica, defendiendo que ellos "no pueden reescribir la historia". "Consideramos lo que hizo (el velocista estadounidense) Jesse Owens, y otros atletas, como un gran ejemplo de defensa del espíritu olímpico", asegura. Recordemos que el velocista se convirtió en una de las figuras más icónicas del atletismo al ganar cuatro medallas de oro en esos Juegos, desmintiendo el mito nazi de la superioridad racial aria frente a los líderes nazis. "Debemos recordar que (los Juegos de Berlín) también tienen sus aspectos positivos", recuerda Adams.

El portavoz explica que las marcas registradas podrían perderse si no se utilizan, lo que a su vez podría dar lugar a la explotación indebida de las imágenes. "La validez de esas marcas registradas depende de que ejerzamos nuestros derechos. Si dejamos de usarlas, otras personas podrían apropiarse de ellas y, potencialmente, hacer un uso indebido de ellas", añadió, explicando que produjeron una pequeña cantidad de estos artículos. Tanto es así que, si uno entra en la página en la que se vende esta camiseta, la encontramos "sin stock". Es más, otras camisetas vienen con una descripción que dan más detalles sobre la misma, algo con lo que no cuenta este artículo.

Los Juegos de Berlín son recordados principalmente por haber sido utilizados como herramienta de propaganda nazi por Adolf Hitler, simbolizando su idea de una raza aria superior y del nazismo. La camiseta muestra a un hombre con rasgos que recuerdan a las estatuas griegas clásicas, portando una corona de laurel, con la Puerta de Brandeburgo de Berlín debajo y los anillos olímpicos encima. La camiseta dice "Alemania, Juegos Olímpicos de Berlín 1936" e incluye las fechas del evento.

Si bien el COI se esfuerza por distanciarse del liderazgo de esos Juegos y sus connotaciones políticas, ha conservado un elemento introducido por primera vez por los nazis en 1936: el relevo de la antorcha.

Este evento, que se celebra antes de cada cita olímpica en la actualidad, no formaba parte de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Se introdujo por primera vez para Berlín 36, cuando la directora de fotografía nazi Leni Riefenstahl lo incluyó en su controvertida película de 1938, "Olympia".

