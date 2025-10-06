El 'palo' de Verstappen a la FIA tras sus innovadoras medidas: "Menos chalecos refrigerantes y más..."

El piloto neerlandés cargó contra la organización por la implementación de nuevos cambios que el tetracampeón considera 'ridículos' y con las que no está de acuerdo.

Max Verstappen volvió a estar por delante de los McLaren en el GP de Singapur. El de Red Bull fue segundo mientras que Oscar Piastri y Lando Norris ocuparon la tercera y la cuarta plaza. De esta forma el neerlandés recorta algunos puntos a los 'papaya' el mismo día que la escudería certificó la consecución del campeonato de constructores.

A pesar de la buena dinámica en los últimos eventos, Max ha criticado a la FIA por las nuevas medidas propuestas. El piloto considera ridícula la idea de los chalecos refrigerantes y ha ofrecido una contundente valoración.

"Menos chalecos refrigerantes y más mejorar las entradas a boxes en algunos circuitos. No me gustan ni los tubos ni los cinturones que tienes al lado", se quejaba el piloto.

Además, señaló la ausencia de sentido en la funcionalidad del producto ya que considera que el chaleco deja de hacer efecto pasados los 15 minutos.

"¿Dónde vas a poner el hielo seco? Los F1 no están diseñados para este espacio extra, y en 15 o 20 vueltas tienes agua caliente o té", explicaba Max en declaraciones recogidas por 'MotorSport'.

Pero lo que verdaderamente molesta a Verstappen es la idea de la FIA de imponer el uso del chaleco ya que él cree que debería ser al menos una decisión que recaiga en el criterio de los pilotos.

"Sé que de momento podemos elegir llevar el chaleco, pero probablemente el año que viene nos obliguen a llevarlo, y creo que eso no está bien", sentenció.