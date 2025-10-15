Incidentes en la manifestación por Palestina en Barcelona: vandalizan un Burger King y un McDonald's

El contexto Miles de estudiantes se han movilizado para exigir que el Gobierno ponga fin a las relaciones con Israel, y para llamar a un boicot contra este país, en el marco de la jornada de paros y movilizaciones por Gaza.

Las protestas en España en apoyo a Palestina han generado varios incidentes en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra realizaron una "pequeña carga" para dispersar a los manifestantes en la Ronda Litoral, quienes habían cortado el tráfico y empujado a los agentes, que respondieron con gas pimienta. No se registraron detenciones y el tráfico fue reabierto a las 11:00 horas. Los manifestantes también vandalizaron locales de comida rápida y exigieron al Gobierno romper relaciones con Israel. Convocados por el Sindicato de Estudiantes, reclamaron una "huelga general por Palestina" y sanciones contra Israel, denunciando el "genocidio" y el "apartheid" israelí.

Las protestas que se están produciendo en diferentes puntos de España por Palestina han dejado varios incidentes en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han efectuado una "pequeña carga" para hacer recular a los manifestantes que se han concentrado esta mañana en la Ronda Litoral de Barcelona.

Según han explicado, los manifestantes han cortado la Ronda en dirección Barcelona y, cuando han llegado al cordón policial, algunas de las personas concentradas han empujado a los agentes, que han respondido con "un golpe de defensa y gas pimienta" para hacerlas recular.

Por el momento, no consta que se hayan producido identificaciones ni detenciones y los manifestantes han abandonado la Ronda. Por su parte, fuentes del Puerto de Barcelona han confirmado que el funcionamiento en esta infraestructura es "normal" y los Mossos han añadido que los manifestantes no han llegado a cortar ningún acceso.

Sobre las 11:00 horas la Ronda Litoral se ha reabierto al tráfico en la Zona Franca en ambos sentidos de la marcha, según ha informado el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X'.

Sin embargo, este no ha sido el único incidente que se ha vivido. En el vídeo que acompaña a la noticia se puede ver cómo los manifestantes también han vandalizado un 'Burger King', tirando objetos contra los cristales. Una situación que más tarde se ha vuelto a repetir cuando han pasado por el 'McDonald's' cercano a la Estación de Sants. Los manifestantes han intentado cortar los accesos a esta zona y han lanzado piedras contra los agentes.

Los protestantes se han movilizado para exigir que el Gobierno central y otras instituciones pongan fin a las relaciones con Israel, y para llamar a un boicot contra este país, en el marco de la jornada de paros y movilizaciones por la situación en Gaza.

Enarbolando banderas palestinas, los concentrados en la plaza Universitat han entonado lemas como: "No es una guerra, es un genocidio", "Viva la lucha del pueblo palestino" o "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

Los manifestantes han llamado al boicot a Israel y a empresas con vínculos con ese Estado, además de medidas sancionadoras: "¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel", han coreado los estudiantes.

En el manifiesto de la movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes y que secundan plataformas de defensa de Gaza como Prou Complicitat amb Israel, reclaman "pararlo todo" en un "huelga general por Palestina" para denunciar "el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino".

