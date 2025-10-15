'L'Équipe': Michael Schumacher "tal vez se encuentra un poco mejor"

Desde Francia apuntan a una "primera señal positiva" del estado de salud del heptacampeón del mundo.

Desde que Michael Schumacher sufriera un accidente esquiando el 29 de diciembre de 2013 en la estación de Méribel, en los Alpes franceses, no se sabe prácticamente nada del estado de salud del 'Káiser'.

El hermetismo de su entorno es absoluto y más allá de algunas palabras de su mujer, Corinna, o de Jean Todt, su exjefe y gran amigo, apenas destilan novedades sobre cómo se encuentra el alemán.

Sin embargo, en las últimas horas parece que se ha aportado algo de luz sobre el heptacamepón. Stefan L'Hermitte, periodista de 'L'Équipe', desveló algunas novedades en el podcast 'Le Grand Recit'.

"No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno", señala.

Hace poco se supo que en un casco destinado a fines a benéficos figura su firma, lo que desde la publicación francesa vez como una "señal de vida".

"¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida", añadió Stefan L'Hermitte.