La opinión de Verstappen sobre sus opciones de ser campeón: "No se trata de creer..."

El tetracampeón del mundo ha analizado la situación del Mundial de Fórmula 1. Un campeonato en el que es tercero a falta de la disputa de seis GP aunque lleva semanas recortando la diferencia.

La pelea por el Mundial terminará en seis fechas y después de los resultados de los últimos GP, en los que McLarenha perdido ventaja respecto a Red Bull, son muchos los que piensan que Max Verstappen podría completar una increíble remontada para sumar su quinto campeonato consecutivo.

Sin embargo, el neerlandés se niega a pensar en ello y aplica una filosofía de ir "carrera a carrera" en busca de maximizar el potencial de su monoplaza en cada Gran Premio: "No lo pienso mucho. Llego al fin de semana, hago todo lo que puedo en el coche y me da igual si estoy delante o detrás en el campeonato. Cada fin de semana es una oportunidad de intentar ganar; y si no, no. No es tan dramático. No se trata de creer, hay que ser realista. Hemos conseguido unos cuantos buenos resultados".

Por otro lado, la mejora del rendimiento del RB21 es evidente. Un cambio tangible en los resultados positivos de las últimas citas. El de Red Bull ha completado un mes de septiembre brillante al que le ha sumado un gran resultado en Singapur. Ahora, el tetracampeón intentará ampliar la racha: "Lo intentaremos, sin duda. Los últimos tres fines de semana han sido muy buenos y aún pienso que en Singapur no maximizamos el potencial".

Finalmente, el piloto considera que tiene un "50%" de probabilidades de llevarse el título, porque "o lo ganas o no". Y terminaba sus declaraciones en la rueda de prensa previa al GP de Estados Unidos con una advertencia: "No está garantizado que el coche vaya a funcionar en todos los circuitos que quedan".