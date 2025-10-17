Muere el piloto Jorge Brandao en el Rally de Marruecos

El piloto portugués ha fallecido en la etapa de este viernes tras sufrir un accidente con su moto en el kilómetro 214.

Jorge Brandao, piloto de motos de 47 años, ha fallecido este viernes en un accidente en el Rally de Marruecos, en la última etapa. Los organizadores de la prueba han informado del terrible suceso en un comunicado.

"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally del Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el motorista Jorge Brandao, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214", dice la nota recogida por 'EFE'.

"El piloto fue atendido rápidamente por los médicos y fue trasladado en un helicóptero medicalizado al hospital de Erfoud, donde lamentablemente falleció a las 13:55", dice la nota de la organización, que manda sus condolencias a la familia y amigos del piloto portugués de 47 años.

Brandao preparaba su primera participación en el Rally Dakar como piloto de motos. Antes había disputado la Baja Aragón, el Rally de Portugal. Desgraciadamente este viernes ha fallecido en un accidente durante la última etapa.