Red Bull considera que las opciones del título de Verstappen pasan por McLaren: "Por mérito propio..."

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha analizado las opciones al título de un Max Verstappen que es tercero a 63 puntos del líder cuando quedan seis fechas por disputar.

La temporada de Fórmula 1 encara su recta final y el desenlace del campeonato del mundo está cada vez más cerca. A falta de seis citas, Oscar Piastri lidera el Mundial con 22 puntos de ventaja respecto a Lando Norris y 63 en relación a Max Verstappen.

La diferencia del líder con el neerlandés se ha reducido en los últimos GP pero Helmut Marko, asesor de la escudería, señaló la dificultad de asaltar el campeonato: "Si los pilotos de McLaren siguen compitiendo entre ellos y se producen más incidentes, no es imposible. Pero por mérito propio no puede superarse".

A pesar de la distancia, la esperanza permanece intacta y Marko exterioriza el planteamiento del equipo para lo que resta de temporada en declaraciones para el periódico austriaco 'Kleine Zeitung': "Tendremos que mantener nuestro coche en plena forma. Mientras sea matemáticamente posible, sin duda seguiremos luchando".

De esta forma analizaba el asesor de Red Bull el desenlace de un Mundial que hace poco parecía totalmente decidido para McLaren. Sin embargo, los últimos resultados han dejado abierta la puerta, aunque sea de forma remota, de que se produzca el 'sorpasso' del tetracampeón. Todo antes del GP de Austin, en el Circuito de las Américas, donde el neerlandés buscará reducir su desventaja de cara a las cinco últimas fechas del campeonato.