Koldo defiende a Cerdán y denuncia irregularidades ante laSexta: "Yo le conozco y no creo que haya hecho nada irregular"

Koldo García insiste en cuestionar que Víctor de Aldama esté libre mientras Santos Cerdán duerme en Soto del Real. En declaraciones a laSexta en exclusiva, el que fuera asesor de José Luis Ábalos ha salido en defensa del exdirigente socialista, criticando que esté en prisión provisional, y ha denunciado supuestas irregularidades en el proceso que se sigue contra ellos.

"Víctor de Aldama está fuera, reconociendo unos delitos que ha cometido, solamente por decir que hay miembros del PSOE que son corruptos. Yo todavía no he visto las pruebas. Lo que no puede ser es que un señor esté en prisión si tener ninguna prueba sobre su persona, habiendo hecho todo lo que le ha pedido la ciudadanía. Ha dimitido. ¿Por qué no se registró su casa? ¿Por qué no se efectuaron los procedimientos para que este señor no vaya a prisión?", ha cuestionado.

"No me parece bien, no lo entiendo, no lo consigo comprender", ha reiterado Koldo, que se ha lamentado también sobre su propia situación, manifestando que "ojalá fuera un ciudadano normal y corriente". "Yo conozco al señor Santos Cerdán y no creo que haya hecho nada irregular", ha defendido.

Denuncia irregularidades en el proceso

Así, ha denunciado supuestas irregularidades en la causa, aseverando que "sin autorización del Congreso sí que estaban investigando al señor Ábalos" y que hay muchas cosas que "con este caso han ocurrido por primera vez".

"No sé por dónde cogerlo. Por primera vez salen todos los audios, mensajes privados de un ciudadano español que no tiene derecho a la intimidad, por primera vez no le devuelven los dispositivos por el cual sacan la información para poder informes los cuales dicen que yo hacía cosas ilícitas", ha criticado.

"Que me los dejen o me den una copia para que pueda explicarlo, ¿no? Creo que es lo coherente", ha insistido Koldo, que solicitó que le devolvieran los dispositivos incautados por la UCO, pero el juez lo rechazó. "Vamos a esperar a la Justicia, pero yo hay una cosa que sí tengo clara: por primera vez están ocurriendo muchas cosas en este periodo de la democracia de España que igual, no lo sé, no deberían de haber ocurrido", ha insistido.

Reproches a la prensa

El exasesor de Ábalos también ha tenido reproches para la prensa: "Si con lo único que sustentas los medios de comunicación para poder juzgar a una persona socialmente es con su vida privada, porque no ha cometido ningún delito, que eso lo dirán los jueces, no me voy a meter en ese terreno porque no es mi labor, pues creo que vamos mal", ha opinado, aseverando que "los medios de comunicación están para informar, no para valorar a un ser humano, a un ciudadano español".

En este sentido, ha querido desmentir una información publicada este mismo viernes por el diario 'ABC', según la cual Koldo llevaba tres sobres para gastos oficiales cuando viajaba con Ábalos y un cuarto sobre para prostitución.

Él, sin embargo, ha sostenido que eso no es cierto y que él mismo mostró al periodista que firma la información, Javier Chicote, tres sobres que ponían "Personal", "Ministerio" y "Partido", donde, según asegura, "estaban separados los gastos con sus tickets". "¿Por qué dice que había otro sobre que decía 'prostitutas'? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo, qué estáis haciendo los medios de comunicación?", ha recriminado.

Según Koldo, los periodistas "están afirmando cosas que no tienen pruebas". "¿Por qué quieren fusilar a un ciudadano que no han demostrado nada contra él? No lo entiendo", se ha lamentado. "Por favor, reflexionad, no tenéis derecho a juzgar y menos a destrozar la vida socialmente de cualquier ciudadano español, no me parece justo", ha concluido.

