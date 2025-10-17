'Dardo' de Fernando Alonso a Hamilton... halagando a Verstappen

El piloto de Aston Martin ha recordado lo ocurrido en Abu Dabi 2021 para explicar que el Mundial aún está abierto.

"Cuando no rendía tanto como el Mercedes..."

El Mundial de Pilotos, con la guerra entre los McLaren y Max Verstappen, es el gran aliciente de lo que resta de temporada de Fórmula 1.

Sobre ello le preguntaron a Fernando Alonso rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

El asturiano, conocedor de cómo pueden cambiar las cosas en el 'Gran Circo', aseguró que el neerlandés no está descartado.

"Es cuatro veces campeón del mundo y no es casualidad, es uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte. Es capaz de extraer el máximo y cuando el coche es dominador, puede ganar el campeonato y lo hace rompiendo récords. Cuando el coche no es el más rápido, él sigue pudiendo dar esas vueltas en clasificación y carrera", señaló.

"Está a un altísimo nivel y este año está luchando con un coche superior y si llega a la última carrera y están ajustados en puntos, quizá pueda ser el hombre a seguir", añadió.

Halagando a Max, Alonso dejó un llamativo 'dardo' a Lewis Hamilton recordando lo que ocurrió en Abu Dabi 2021.

"Creo que los McLaren tienen suficiente ventaja en términos de coche como para luchar entre ellos, pero ya lo vimos en 2021, con Max, cuando el coche no rendía tanto como el Mercedes, acabó ganando el campeonato en Abu Dabi", explicó.

Minutos después de sus palabras le tocó al británico comparecer ante los medios de comunicación y, cómo no, le preguntaron por su 'palo' a Fernando tras Singapur... y su respuesta fue, cuando menos, sorprendente.