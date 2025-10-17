Feliciano López se pronuncia sobre las quejas por el calendario: "Si los tenistas encuentran hueco..."

El extenista español dice que siempre ha habido exhibiciones como la del Six Kings Slam: "Aquí compiten Alcaraz, Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Zverev, Fritz…".

El Six Kings Slam reúne a los mejores tenistas del mundo atraídos por unos premios muy suculentos. El ganador del torneo se lleva hasta 7,5 millones de dólares. Esa es la cantidad a la que aspiran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos finalistas que se medirán este sábado en el gran partido.

Feliciano López, preguntado en 'AS' por el torneo y el apretado calendario, analiza la situación del tenis: "Siempre ha habido exhibiciones en el mundo del tenis pero no como esta. Económicamente el tenis no ha hecho más que crecer en los últimos años y lo vemos en el circuito y fuera del circuito con exhibiciones como esta".

Un torneo "especial" el de Arabia Saudí: "El Six Kings Slam es un caso especial, pero también ha habido alguna exhibición más en la que se ha repartido bastante dinero. Creo que es compatible todo, la cuestión es encontrar el momento en el calendario para que estas competiciones se puedan celebrar y esto es bueno para el tenis. Aquí van a competir Alcaraz, Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Zverev, Fritz… los mejores del mundo, en busca del mayor premio del tenis".

Un "atractivo enorme": "También para países donde no están acostumbrados a ver tenis de alto nivel. Va a ser un evento increíble".

Arabia Saudí sigue peleando para tener un torneo oficial de la ATP y de la WTA. Pero mientras lo consigue ha lanzado este torneo que seduce a los mejores tenistas del mundo con premios multimillonarios. Los más altos de toda la temporada.