Mazón no aclara si atenderá a la petición de la Asociación de Víctimas de la DANA de no acudir al funeral de Estado

El contexto Diversas asociaciones y familiares de víctimas han solicitado al president que no asista y han afirmado que sería un buen día "para que se pusiera enfermo".

Carlos Mazón sigue sin aclarar si asistirá o no al funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. El president de la Generalitat, en palabras ante los medios, ha evitado responder a la petición de los familiares y de la Asociación de Víctimas Mortales, que prefieren que no asista al acto con motivo del primer aniversario de la tragedia.

"Nunca he respondido ni he hecho ningún tipo de declaración a través de los medios. Como siempre, manos abiertas, puertas abiertas y máxima disposición", ha expresado Mazón.

Así ha sido después de que personas como Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, hayan afirmado que prefieren que el president no vaya y que sería un buen día "para ponerse enfermo".

"Ojalá viniera cualquiera menos la gente del Consell. Podrían tener la deferencia de ponerse enfermos o decir que el psicólogo ha dicho que no vayan", ha expresado Álvarez. Además, ha afirmado que les haría "un gran favor" en un día que "va a ser complicado" para los afectados.

Porque siguen apuntando a Mazón y a su Gobierno. "El Consell nos maltrataba, nos ignoraba y trataba de deslegitimarnos", ha expuesto Mariló Grandolí, de la Associació Víctimes de la DANA.

Mazón, que podría acudir al funeral laico que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha acusado a estas asociaciones de hacer política y de hecho no quería que comparecieran en la comisión de investigación.

"Ahora mismo el rechazo es mayor que antes", dice Christian Lesaec, presidente de la Asociación de afectados de L'Horta Sud.

En ese sentido, Félix Bolaños, ministro de Justicia, se ha puesto del lado de los familiares y de las víctima: "Es razonable que las víctimas pidan que no vaya al homenaje de Estado".

A uno al que sí acudirán Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y los reyes Felipe VI y Letizia. A uno al que las asociaciones y los familiares de víctimas de la DANA han pedido a Mazón que no vaya.