El tremendo 'palo' de Fernando Alonso a Ferrai: "Solo ellos tienen ese lujo..."

El piloto asturiano se queda a las puertas de la Q2 superando a sus rivales directos un fin de semana más.

Otro fin de semana igual. Parece que, esta vez, los problemas de fiabilidad han quedado en segundo plano, pero igual que no sirve de nada tener un coche rápido sin fiabilidad, tampoco sirve de mucho tener un monoplaza fiable, pero lento.

El Aston Martin sigue siendo lento, muy lento. Y tampoco es excesivamente fiable. No lo ha sido en la sprint, y juzgar la fiabilidad de un coche por dos vueltas de 'qualy' resulta algo aventurado.

Debe resultar desesperante para un piloto como Fernando Alonso saber que es imposible si quiera competir por pasar el corte de la Q1. Hoy no ha sido menos. El asturiano ha vuelto a batir a los Cadillacs y a su compañero, pero eso solo le ha valido para ser 18º en la carrera de mañana.

"Seguimos bastante lejos. La fiabilidad y las vibraciones han mejorado mucho y eso es lo más positivo del fin de semana, todo el trabajo con las vibraciones. Hemos resuelto esa tarea porque el coche se comporta normal ahora. No habrá problemas ni preocupaciones para terminar la carrera, pero en cuanto a ritmo no hemos traído piezas así que probablemente hemos caído un poco más atrás", señaló el español.

Para la carrera se prevé lluvia. Veremos si en Aston Martin consiguen estar acertados y si la lluvia reduce las diferencias de ritmo. Puede ser la única forma de que los de Silverstone logren sumar puntos, por lo menos en esta primera mitad del año.

"En seco no tenemos posibilidades y en mojado, posiblemente tampoco. No se sabe lo que puede pasar en mojado, será la primera vez con estos coches en mojado. Solo Ferrari tiene ese lujo, porque hacen test ilimitados con Pirelli. Nosotros no somos Ferrari así que tenemos que aprender en las carreras", comentó el español en unas declaraciones recogidas por AS.