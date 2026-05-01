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"No tenemos..."

Alonso revela los llamativos planes de Aston Martin para mejorar el coche en Miami: "Tengo ganas..."

El asturiano hace especial hincapié en solo dos aspectos que son los que, hasta ahora, le han puesto las cosas muy difíciles para poder competir con el monoplaza británico.

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"Getty

Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Miami con algo de incertidumbre en lo que al rendimiento del Aston Martin se refiere. En lo que respecta al trabajo de la escudería británica y al de Honda, fabricante del motor, debería haber algún tipo de mejoría en términos de fiabilidad y vibración.

Esos dos aspectos son los que Alonso destaca que hay que mejorar. No hay que olvidar que las vibraciones al volante han llegado a obligar a Fernando a retirarse de alguna carrera esta temporada, algo muy llamativo.

Los problemas de motor son lo que también han impedido que el Aston pueda ser capaz de dar las vueltas necesarias para terminar una carrera. Japón ha sido la única prueba en la que el asturiano ha podido ver la bandera de cuadros.

En declaraciones para 'DAZN', Fernando reconoce el plan de la escudería para este GP de Miami: "Las cuatro semanas (de parón) han parecido dos o tres. Echaba de menos una semana más de 'relax'".

"Hemos estado activamente trabajando con Honda en Japón para mejorar las vibraciones. No tenemos actualizacíón de potencia pero sí de fiabilidad y vibraciones. Un pasito cada vez, ojalá lo podamos ver aquí. Con ganas de subirme al coche", concluye el bicampeón del mundo.

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