La emotiva reflexión de Alonso sobre su futuro: "No quiero retirarme hasta que mi hijo..."

El piloto asturiano ha reconocido que quiere seguir corriendo algún año más. En concreto, con el objetivo de que su hijo pueda tener algún recuerdo de su padre en el coche.

Fernando Alonso está viviendo una temporada muy complicada. Todo hacía pensar antes de comenzar el año que el asturiano tendría la oportunidad de disponer de un buen coche para poder pelear por victorias y, quién sabe si por el Mundial.

Sin embargo, el diseño del Aston Martin junto con el motor de Honda terminaron resultado en uno de los peores coches de la parrilla. Ante una decepción tan grande, se empezó a especular con que este podría ser el último año de Alonso en la Fórmula 1.

Aún así, el asturiano ha dejado caer en el Gran Premio de Miami que tiene un objetivo a medio-largo plazo que le gustaría cumplir. Para ello, debe mantenerse alguna temporada más en el 'Gran Circo'.

"La paternidad te cambia la vida, pero no quiero parar hasta que él me vea compitiendo. Si corro un par de años más... no me gustaría irme hasta que esté en el paddock y pueda subirse a mi coche", ha confesado Fernando en declaraciones para los micrófonos de la 'F1'.

El bicampeón del mundo se marca la meta de competir al máximo nivel hasta que su hijo pueda recordarle pilotando. Una razón emotiva que empuja aún más a Alonso a seguir en la élite del motor.