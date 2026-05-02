Otro trámite más para Fernando Alonso: "Una sesión de test para nosotros, así que da igual..."

Aston Martin no ofrece resultados tras un mes de parón y mantiene a sus pilotos sin ninguna opción de aspirar a sumar algún punto.

Esta temporada puede hacerse muy larga para Fernando Alonso. El piloto asturiano sigue sufriendo el mal rendimiento del Aston Martin. Esta vez en Miami, después de una clasificación sprint en la que acabaron a fuera del 107%, la carrera tampoco ha sido la más esperanzadora.

Como en cada Gran Premio hasta la fecha de este 2026, solo Cadillac es rival para Aston Martin. No tanto a una vuelta, que están por delante, sino en ritmo de carrera. Alonso consiguió superar a Bottas y a Pérez a pesar de salir detrás de ellos en parrilla.

"Estamos en nuestra batalla en la cola. Utilizamos estos momentos para ir detrás de otros coches o incluso entre compañeros. No íbamos a coger ningún punto, es una sesión de test para nosotros así que da igual qué neumáticos utilizar", señaló el asturiano.

El caso es que no hay más que contar. Ha pasado un mes en el que algunas escuderías, como McLaren, han dado un paso adelante. Sin embargo, Aston sigue exactamente en el mismo punto en el que empezó. Una vez más una sesión sin ninguna opción de soñar por lograr algún punto.

Siguen y seguirán los test, ya que los problemas de sobrecalentamiento no se han solucionado ni por asomo. Cada vez más desesperante la situación y sin un camino claro hacia donde ir. Al menos parece que las vibraciones van a mejor: "Pudimos terminar la carrera sin problemas en las manos o el cuerpo. El nivel sigue siendo pobre, al menos terminamos delante de Cadillac".