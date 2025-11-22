La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de su expareja en Rincón de la Victoria (Málaga)

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Los detalles Los agentes de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo de la víctima con signos de violencia este sábado después de que recibieran una llamada de los vecinos alertando de una pelea de pareja.

Un hombre ha sido detenido en Rincón de la Victoria, Málaga, por su presunta implicación en la muerte violenta de su expareja, una mujer de 60 años. La Guardia Civil acudió a la zona de Cotomar tras recibir alertas de vecinos sobre una pelea. Al llegar, encontraron el cuerpo de la mujer con signos de violencia y detuvieron al sospechoso. La principal línea de investigación es la violencia machista, sin denuncias previas registradas. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista, disponible 24 horas en 52 idiomas, junto con otros recursos como WhatsApp y aplicaciones de emergencia.

Un hombre ha sido detenido este sábado en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de su expareja, una mujer de 60 años.

Según recoge Europa Press, citando a fuentes de la investigación, los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad.

Allí se han tenido que desplazar agentes de la Guardia Civil después de que varios vecinos alertaran a los servicios del 112 de una pelea de pareja.

Al acudir al lugar, los agentes han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y procedido a la detención de la expareja de ella. La principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

