Juan Carlos I, de iniciar la Transición a su huida por los escándalos: se cumplen 50 años de su proclamación como rey

El contexto El aniversario de la monarquía coincide con la expectativa generada por sus memorias, 'Reconciliación', en las que el monarca intenta fijar su propia versión de los hechos tras años marcado por diferentes polémicas.

Hace 50 años, Juan Carlos I fue proclamado rey de España, marcando un hito en la historia del país al iniciar la transición hacia la democracia. Su reinado estuvo lleno de momentos históricos y escándalos, como su papel en el Golpe de Estado del 23-F y su relación con Bárbara Rey. Coincidiendo con este aniversario, sus memorias, tituladas 'Reconciliación', han generado controversia, especialmente dentro de la Familia Real. En los eventos oficiales por el aniversario, Juan Carlos no ha sido incluido, limitándose su participación a un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo, destacando su posición delicada desde su salida de España.

Eran las 12:00 horas y habían pasado dos días de la muerte del dictador Francisco Franco. Tal día como este sábado se cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, una figura que marcó un antes y un después en el país del que años después huyó. Ahora, tras la publicación de sus polémicas memorias, ha vuelto a casa para celebrar el medio siglo de la monarquía.

El exmonarca ha protagonizado diferentes escándalos durante su etapa como rey, a la par que momentos clave que han pasado a la historia del país, de su papel en el Golpe de Estado del 23-F en 1981 a su relación con Bárbara Rey. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos juraba las Leyes Fundamentales ante las Cortes franquistas y era proclamado jefe de Estado en una ceremonia que abrió el camino hacia la Transición.

En aquel discurso inaugural, el entonces monarca prometió ser un rey para todos los españoles y reivindicó la concordia y el reconocimiento de las distintas sensibilidades territoriales, en un mensaje que se interpretó como el primer paso para alejar al país del franquismo y conducirlo hacia un sistema democrático.

Expectativa por sus memorias

El aniversario coincide con la expectativa generada por sus memorias, 'Reconciliación', la autobiografía que firma Laurence Debray, en la que Juan Carlos intenta fijar su propia versión de los hechos tras años marcado por los escándalos financieros, sus tensiones familiares, la abdicación de 2014 y su posterior salida a Abu Dhabi. Sin embargo, la publicación de este libro no habría sentado muy bien al resto de la Familia Real.

En los actos oficiales organizados esta semana por la Casa Real, la ausencia de Juan Carlos ha sido un mensaje en sí mismo. Este jueves se celebró en el Congreso un homenaje institucional bajo el título "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia", y el viernes el rey Felipe VI presidió en el Palacio Real una ceremonia en la que se entregaron insignes del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a figuras clave del constitucionalismo como Miguel Herrero y Miquel Roca.

Zarzuela, sin embargo, mantuvo la decisión de no incluir al emérito en ninguna aparición pública. Su participación quedará limitada a un almuerzo privado familiar este sábado en el Palacio de El Pardo, un eventoque evita la exposición mediática y subraya la posición delicada que mantiene desde su salida de España. Así, la Familia Real volverá a reunirse dos años después de la última vez.

Aunque no hay ni habrá confirmación oficial de quién acude y de quién no, los invitados incluyen a toda la familia. La reina Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía, las infantas Elena y Cristina junto a todos sus hijos además de la hermana del emérito y los Gómez Acebo. Son, en casi su totalidad, los mismos que acudieron al 18 cumpleaños de la princesa de Asturias con la excepción de los Ortiz Rocasolano.

En cuanto a los planes de Juan Carlos I, no va a dormir en Zarzuela. Su idea es la misma que la del 18 cumpleaños de Leonor. Llegar, almorzar con el resto de la familia en El Pardo y marcharse. Pese a que probablemente no haya demasiada documentación de este encuentro, se espera que Victoria Federica comparta alguna fotografía.

