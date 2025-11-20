Hamilton y Leclerc responden al aviso del jefe de Ferrari: "Todos debemos asumir responsabilidad"

Los dos pilotos de Ferrari, desde Las Vegas, han respondido a las palabras de John Elkann, que les pidió que se centraran exclusivamente en pilotar y dejaran atrás las quejas.

La crisis de Ferrari es total. El dueño de la escudería rajó de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc... y ahora los pilotos responden desde Las Vegas.

El inglés ha pedido que "todos asuman su responsabilidad" en alusión a John Elkann. Y también ha dejado claro que en Maranello "todos están en el mismo barco".

Charles dijo que conocía a John desde hace "muchos años" y que entiende su mensaje: "Siempre hemos sido muy honestos entre nosotros".

Las palabras de Elkann no gustaron a sus pilotos. "La pasión sigue intacta en el equipo", defiende Hamilton.

Ninguno de ellos acabaron la carrera en Brasil. El año está siendo para olvidar... y parece que la crisis se acentúa.