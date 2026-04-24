Norris y Piastri no quieren que Verstappen se marche de la F1: "Sería una gran pérdida"

Los dos pilotos de McLaren animan al neerlandés a quedarse en la categoría, y alaban al piloto de Red Bull: "Es un placer competir contra él".

Los rumores sobre una posible marcha de Verstappen de la Fórmula 1 están a la orden del día. El piloto neerlandés ya ha dejado claro en más de una ocasión que esta nueva generación de coches no le gusta y ya parece estar mirando opciones más allá de la F1, como las carreras de resistencia.

Sin embargo, hay pilotos que no quieren que Verstappen se marche de la categoría reina del automovilismo. Pilotos como Lando Norris u Oscar Piastri, quienes pelearon el Mundial contra 'Mad Max' el año pasado, han animado al neerlandés a quedarse en F1: "Sería una lástima que eso sucediera. Está claro que Red Bull no parece el coche más competitivo en este momento, pero creo que las regulaciones se están revisando".

"Así que creo que sería una pena para el deporte perder a Max, especialmente en esta etapa de su carrera. Como pilotos, queremos competir contra los mejores e intentar demostrar nuestro valía, y creo que Max lo ha demostrado en los últimos 10 años, y especialmente en los últimos cinco o seis, ha sido la referencia. Así que creo que sería una verdadera lástima para todos y obviamente la F1 no quedaría bien parada", comentó Piastri, en declaraciones recogidas por 'Formula Passion'.

Lando Norris, con quien Max ha peleado los últimos dos campeonatos, también lanzó un llamamiento al piloto de Red Bull para que siga compitiendo en F1: "Max se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera. Siempre ha sido muy sincero sobre lo que piensa, independientemente de si la gente está de acuerdo con él o no. Es auténtico. Sería una lástima para el deporte y una gran pérdida, porque probablemente sea uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 haya visto jamás".

"Y también sería una lástima para nosotros, porque, aunque a veces nos lo pone muy difícil, siempre es un placer competir contra él. Siempre quieres competir contra los mejores del mundo, y él es sin duda uno de ellos", comentó Norris.

Aunque el piloto británico también ha hablado sobre la nueva normativa, y cree que Verstappen se quedará más tiempo: "Para quienes son nuevos en la F1, estos coches son fantásticos, mientras que para quienes condujeron los coches del año pasado y los anteriores, lo comparan de forma diferente. Pero ojalá las cosas mejoren. Y luego también vi que Verstappen dijo que quiere ganar un quinto título, así que estoy seguro de que se quedará más tiempo del que la gente piensa", concluyó el vigente campeón del mundo.