El jefe de McLaren predice cuál será el próximo equipo de Verstappen: "Diría que se va a..."

Zak Brown prevé que Mercedes es la escudería que más probabilidades tiene de hacerse con la contratación del tetracampeón del mundo, aunque no le cierra las puertas de su propio equipo.

El culebrón sobre el futuro de Max Verstappen continúa vigente y cada día aumentan los rumores acerca de por qué equipo fichará. El piloto neerlandés cuenta con contrato hasta 2028 con Red Bull, pero dependiendo de los resultados podría abandonar la escudería antes de tiempo.

La existencia de una cláusula de salida, que reside en su contrato, le permite concluir su relación laboral con el equipo austriaco tras el parón veraniego. Una condición de la que se podrían aprovechar otras escuderías para hacerse con sus servicios y contar con un campeón del mundo en sus filas.

A Verstappen se le ha vinculado, por el momento, hasta con tres equipos que son contendientes al título de este año. En concreto, Mercedes, Ferrari y McLaren están atentos a la situación del tetracampeón del mundo y podrían ficharle próximamente.

Pese a que todavía se desconoce la decisión de Max, Zak Brown, CEO de McLaren, ha vaticinado cuál será el próximo equipo de Verstappen. "¿A dónde podría ir? Si tuviera que apostar, diría que a Mercedes", comenta Brown en 'Sky Sports'.

Incluso, el jefe de los británicos ha dialogado acerca de la posibilidad de contratar a Verstappen, teniendo en cuenta que su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, recalará junto a ellos en Woking en 2028.

"Desde el punto de vista de McLaren, no podría estar más contento con Lando y Oscar. Obviamente, si uno se fuera, sí, Max es un gran talento, pero no preveo que eso suceda", concluye Brown, abriendo la puerta al neerlandés si uno de sus pilotos se marcha de McLaren.