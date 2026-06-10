León XIV clama contra los discursos de odio en Montserrat mientras ignora los casos de pederastia de la abadía

Los detalles El papa no ha hecho referencia en su discurso a los casos de pederastia acontecidos en la propia abadía de Montserrat y que fueron destapados en 2019, cuando salió a la luz que los tres últimos abades del monasterio encubrieron abusos sexuales durante décadas.

El papa León XIV visitó la abadía de Montserrat en Cataluña, donde instó a los fieles a evitar palabras hirientes y fomentar el amor y la paz en diversos ámbitos. Agradeció al pueblo catalán por su hospitalidad hacia extranjeros. Sin embargo, no mencionó los casos de pederastia en Montserrat, donde se encubrieron abusos durante décadas. Aunque se reunió con víctimas en Madrid, su silencio en Cataluña ha indignado a afectados como Miguel Hurtado, quien calificó la abadía como "la zona cero de la pederastia clerical catalana". Hurtado criticó al papa por ignorar a las víctimas durante su visita.

El papa León XIV ha visitado este miércoles la abadía de Montserrat, uno de los templos más simbólicos del cristianismo en Cataluña. Durante su discurso, el pontífice ha invitado a los fieles a "renunciar a las palabras hirientes y a las calumnias, y a aprender a custodiar el amor en la familia, los amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, los debates políticos y las comunidades cristianas, de manera que el odio ceda paso a la esperanza y a la paz". Del mismo modo, ha agradecido al pueblo catalán por "haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña a integrarlas a todas dentro de una misma familia".

Sin embargo, León XIV no ha hecho referencia en su discurso a los casos de pederastia acontecidos en la propia abadía de Montserrat y que fueron destapados en 2019, cuando salió a la luz que los tres últimos abades del monasterio encubrieron abusos sexuales durante décadas.

Además, han surgido acusaciones contra tres frailes, con al menos 15 víctimas registradas, de las cuales solo una ha recibido compensación a raíz de una condena judicial.

Pese a que el pontífice se reunió con víctimas de la pederastia en el seno de la Iglesia durante su estancia en Madrid y habló de este tipo de escándalos como una "llaga abierta", es probable que concluya su paso por Cataluña sin mencionar la cuestión pese a que es la comunidad autónoma en la que más casos se han registrado en España, siendo precisamente el de Montserrat uno de los que más impacto mediático ha generado.

Esta actitud por parte del papa ha generado indignación de varias víctimas, entre ellas Miguel Hurtado, uno de los afectados más activos en la lucha contra el encubrimiento de la pederastia. Tras escribir una carta en la que pedía a León XIV que no acudiera a Montserrat y que, si lo hacía, hiciera alusión a los escándalos que allí tuvieron lugar, ha catalogado la abadía como "la zona cero de la pederastia clerical catalana". Por ello, considera que el pontífice comete "una violencia institucional sin precedentes" al "ignorar y ningunear a las víctimas" mientras acude "al lugar del crimen" sin reunirse con los damnificados.

"Viniendo aquí a Montserrat, sabiendo que la institución se niega a reparar a sus víctimas, está haciendo lo contrario de lo que dice: esto no sana, esto es echar sal en la herida", ha denunciado Hurtado sobre la visita de León XIV a Montserrat.

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