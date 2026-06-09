Cómo solicitar los descuentos de Verano Joven 2026 para viajes de los jóvenes de España

Hasta cuando dura el verano joven: esta es la fecha límite para aprovecharlo

El Gobierno ha recuperado este verano los descuentos del plan Verano Joven para viajes entre 18 y 30 años. Se trata de una rebaja para que los jóvenes viajen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Se acerca el verano y con él, las vacaciones. Y en este contexto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha abierto una nueva convocatoria de su programa Verano Joven 2026, una campaña para favorecer los viajes entre los jóvenes de hasta 30 años durante el periodo estival. Se trata de una campaña para rebajar los billetes de trenes y autobuses de titularidad estatal, y también de los pases Interrail, con fecha entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Todavía no están abiertas las inscripciones, si bien ya se conoce el proceso para adquirir los billetes con descuento: es importante estar registrado al menos 24 horas antes de la primera compra, con el fin de que el sistema pueda comprobar que se cumplen los requisitos para poder participar en este programa. Las empresas implicadas irán poniendo en marcha la venta de los billetes con descuento "a medida que vayan adaptando sus sistemas", tal y como ha señalado el Ministerio.

¿Qué se necesita para acceder al plan Verano Joven 2026?

Para participar en este programa y disfrutar de los descuentos hay que cumplir estos requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive

Tener la nacionalidad española

De no tenerla y ser extranjero, tener residencia legal en España

¿Qué descuentos hay en el plan Verano Joven 2026?

Los descuentos estarán disponibles para viajes en verano, entre el 1 de julio y el 20 de septiembre de 2026, en diferentes medios de transporte. Y para cada uno, habrá un descuento diferente:

Tren - Media distancia convencional: un 90% de descuento del precio de los billetes sencillos de ida y vuelta

- Media distancia convencional: un 90% de descuento del precio de los billetes sencillos de ida y vuelta Tren - Alta velocidad: un descuento del 50% en el precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete

un descuento del 50% en el precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete Tren - Avant : descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta

: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta Autobús (de competencia estatal): un 90% de descuento en los billetes sencillos y de ida y vuelta

(de competencia estatal): un 90% de descuento en los billetes sencillos y de ida y vuelta Global Flexible Interrail: un 50% de descuento de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe

Cómo se accede a los descuentos del Verano Joven 2026

Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página web de Verano Joven, algo que es gratuito y sin fianzas. Antes de comprar cualquier billete tienen que pasar 24 horas del registro, para que el sistema compruebe que el interesado cumple los requisitos necesarios para participar en este programa.

Una vez registrado, con el código correspondiente, se podrán hacer las reservas en las plataformas de los medios de transporte que entran dentro del programa. Está prohibido reservar en la misma empresa más de un viaje de ida y vuelta para un mismo origen o destino, salvo que no coincida en fechas (y el anterior ya se haya efectuado) o se hayan cancelado los anteriores.

Tampoco se puede 'pasar' el código de registro, ya que es personal e intransferible ni cancelar un viaje formalizado con menos de 24 horas de antelación. Si un usuario acumula más de seis usos indebidos, se le retirará el código de registro y dejará de disfrutar de las ventajas del plan Verano Joven.

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