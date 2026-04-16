Lando Norris recoge cable y cambia su discurso sobre la Fórmula 1: "Los coches actuales..."

El campeón de 2025 ha modificado su discurso en favor de la nueva normativa de la F1, asegurando que "disfruta" de los nuevos monoplazas en un momento dulce para McLaren.

Lando Norris acaparaba todas las miradas durante el arranque de la temporada 2026. El campeón del año pasado ha iniciado el año pasando bajo el radar, sumando puntos pero lejos de la lucha con Mercedes y Ferrari por los primeros puestos. El británico se mostró muy crítico con la nueva normativa que estrena la Fórmula 1 esta temporada, al igual que otros pilotos como Max Verstappen o Fernando Alonso, sin embargo su discurso ha cambiado en pocos meses, tras las previsibles mejoras en Woking.

Aprovechando el 'parón' del calendario (tras los aplazamientos de Arabia Saudí y Báhrein), McLaren y otras escuderías se han desplazado a Nürburing. Allí están realizando pruebas privadas de puesta a punto de los monoplazas y Lando ha sido uno de los pilotos presentes: "Las salidas, la gestión de la energía, la recuperación de energía, la desaceleración y el rodaje son áreas en las que espero que podamos introducir mejoras". Tras las sesiones, el británico se ha retractado de sus palabras a inicio de año.

"Una vez que logremos el equilibrio adecuado, creo que tendremos un reglamento muy interesante", explicaba para la web oficial de McLaren. No obstante, el momento más llamativo de su declaración se dio cuando afirmó que "los coches actuales son divertidos de conducir", una opinión completamente opuesta a la que compartía en Suzuka durante el GP de Japón hace apenas dos semanas: "Ni siquiera quería adelantar a Hamilton... el piloto debería tener al menos el control, y no lo tenemos".

El relato de Norris ha cambiado concretamente durante esta pausa inesperada que ha ofrecido el calendario. En estas semanas, son muchos los equipos que están viendo mejoras en el rendimiento de sus monoplazas y con el ADUO ya a la vista, este contratiempo podría terminar siendo una fase clave en la evolución de la temporada.

Piastri, "realmente emocionado" con las mejoras en McLaren

Su compañero, Oscar Piastri, también se ha mostrado en la misma línea que Lando: "Tenemos mucho trabajo por delante para volver a estar consistentemente en la parte delantera, pero reducir la brecha con Mercedes y desarrollar mejor que el resto del pelotón es algo bajo nuestro control". Además, como recoge 'Motorsport', el australiano ve con posibilidades de repetir en Woking la hazaña de 2025.

"Somos capaces de dar la vuelta a las situaciones y estamos empezando desde una posición más fuerte que años anteriores, como el de 2024. Tengo total confianza en que el equipo hará todo lo posible para lograrlo y estoy realmente emocionado por ver lo que podemos conseguir", concluía Piastri.