Tres agresiones sexuales en diez años de trato machista vejatorio avalado por siete testimonios: las claves de la imputación al CEO de una productora de Canal Sur

¿Qué ha dicho? "Reiterar que en los más de 30 años de carrera profesional nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología denunciada", asegura el CEO Gustavo Fuentes en un comunicado.

Una trabajadora de una productora sevillana ha denunciado a su jefe, el CEO Gustavo Fuentes, por más de una década de presunto acoso y agresiones sexuales. Siete compañeros han apoyado su testimonio ante el juez, describiendo un "infierno laboral" y un ambiente machista. Han detallado incidentes de acoso en un coche y en la calle, además de un forcejeo desagradable. La denunciante ha presentado pruebas de tres agresiones entre 2013 y 2023, junto con 175 páginas de mensajes de WhatsApp de índole sexual. Aunque el CEO niega las acusaciones, ha sido suspendido temporalmente y deberá declarar en junio.

Más de una década de presunto acoso sexual continuo, de agresiones sexuales que le habría infligido su jefe, el CEO Gustavo Fuentes. Es lo que denuncia una trabajadora de una conocida productora sevillana. Ha dado el paso ahora y no está sola, porque al menos siete trabajadores avalan su relación ante el juez.

Es más, no han dudado en relatar ante el juez cómo eran los días en esa empresa, asegurando que era "un infierno laboral" en el que ese CEO, el director general, se movía impunemente.

Literalmente, estos siete compañeros han explicado cómo el denunciado acosó a la víctima en un coche. Lo hizo "a lo bestia, metiéndole mano y besándola donde podía". Pero también en la calle, con toques, besos. Hasta han apuntado a la existencia de un forcejeo que han descrito como "bastante desagradable". Porque no han dudado en resaltar que en esa productora se respiraba un trato machista y vejatorio, a la vista de todos.

Y conocemos más detalles, como el que ha aportado un testigo que asegura que lo escuchó bromear con poner una foto del depredador sexual Harvey Weinstein en la puerta de la productora como advertencia: "Para que las que entren aquí sepan ya de qué va esto".

Denuncia tres agresiones sexuales

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Y si esto es lo que hacía y cómo se comportaba en público y ante la mirada de otros empleados de la productora sevillana, todo se multiplica cuando se escucha el testimonio de la denunciante, cuando se descubre cómo se comportaba presuntamente en privado.

Porque a principios de año la mujer denunció tres agresiones sexuales que se habrían producido entre 2013 y 2023. Dos en coches y la tercera en un bar. Pero además, le ha entregado al juez 175 páginas con mensajes que el CEO le ha enviado por WhatsApp a lo largo de ocho años.

Ya están siendo cotejados y, sobre el papel, están calificados como "de índole sexual", en los que se usaban expresiones como: "Cariño, tengo ganas de ti", "tú me debes una noche loca" y "¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?". Pero también escribió: "A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas" o "Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas".

Niega todas las acusaciones

Ahora, la denuncia está en manos de los juzgados, pero el CEO, el señalado, ya se ha pronunciado. Ha reivindicado su inocencia en un comunicado, asegurando que en 30 años de carrera "nunca ha tenido una conducta inapropiada" y que está tranquilo.

"Reiterar que en los más de 30 años de carrera profesional nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología denunciada", ha añadido.

Pese a ello, este mismo miércoles, está suspendido temporalmente y tendrá que declarar el próximo 25 de junio.

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