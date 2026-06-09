Guerra en Irán, en directo | Trump asegura que Estados Unidos declarará la "victoria total" sobre Irán en dos semanas

Irán, sobre un acuerdo con Estados Unidos: "Aún no hemos llegado al texto definitivo" El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha sostenido este lunes que continúan los trabajos para lograr un acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica que ponga fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado mes de febrero, tras precisar que todavía no hay nada definitivo. "Aún no hemos llegado al texto definitivo", ha indicado Iravani en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim, que agrega que, de acuerdo con el diplomático, los trabajos encaminados a lograr un acuerdo entre ambas partes continúan. A ese respecto, el embajador ha afirmado que tanto Estados Unidos como Irán están "presentando e intercambiando puntos de vista y opiniones para llegar al texto definitivo" a través de Pakistán, país destacado en la región por su rol de mediador entre Washington y Teherán de cara a un posible acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo. Finalmente, Iravani ha recordado que el alto el fuego pactado el pasado mes de abril es "global" y abarca a toda la región, Líbano inclusive, unas declaraciones que llegan después de los últimos intercambios de ataques entre Irán e Israel, tras el lanzamiento de misiles por parte de Teherán en respuesta al bombardeo perpetrado el domingo por el Ejército israelí contra Beirut. Europa Press Compartir en X

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¿Cuántas veces ha asegurado Trump que estaba cerca un acuerdo de paz en Irán? Han pasado más de dos meses desde que Trump anunció un alto el fuego con Irán, asegurando entonces que ambas partes estaban cerca de un acuerdo: el 7 de abril, afirmó que todo estaba muy avanzado y que necesitaba unas "dos semanas" para "finalizar y concretar el acuerdo"; sin embargo, como es obvio, el conflicto no cesó. Durante los últimos dos meses, el presidente de Estados Unidos ha insinuado insistentemente en que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra estaba a la vuelta de la esquina... pero nunca se ha concretado. Incluido el periodo previo al alto el fuego, Trump ha dicho que el acuerdo de paz estaba cerca o que Irán estaba desesperado por alcanzar un pacto en al menos 37 ocasiones, según las cuentas de la CNN. ¿Por qué insiste? Según indican desde la cadena estadounidense, podría ser por delirios, pero también para intentar calmar a los mercados financieros o porque puede "alcanzarlo por arte de magia". Compartir en X

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