El deseo de Rossi en esta temporada de GT: ¡Quiere competir con Verstappen!

La leyenda de MotoGP confirma que correrá en la GT World Challenge Europa con BMW y ya espera encontrarse a Max Verstappen en pista.

Desde que anunció su retirada de MotoGP, Valentino Rossi ha dado el paso de las dos a las cuatro ruedas. El piloto italiano ya había probado muchos monoplazas durante una buena parte de su carrera deportiva, pero es ahora cuando está dedicando una buena parte de su tiempo a competir en GT.

De hecho, 'Il Dottore' ha estado compitiendo los últimos dos años en el Mundial de Resistencia, aunque esta temporada ya ha anunciado que solo competirá en el GT World Challenge Europa con BMW: "Voy a competir en el GT World Challenge. Estoy muy contento porque es un campeonato en el que participé al inicio de mi carrera".

"Los dos últimos años he competido en el Campeonato Mundial de Resistencia, pero decidí cambiar porque el GT World Challenge se celebra en Europa y las carreras están más cerca unas de otras. Estoy muy contento porque el GT World Challenge es muy divertido", comentó Rossi a 'Sky Sports Italia'.

Aunque esta temporada, hay otro gran piloto como Max Verstappen que se está sumando a estas carreras de GT. Incluso, el neerlandés tiene su propio equipo de GT3 y quien sabe si le veremos competir contra Rossi en alguna de estas carreras.

Esto es algo, que le encantaría al italiano de 47 años: "Bueno, le abrí el camino, por supuesto. No, en serio, por supuesto que su interés no se centra únicamente en mí. Pero me parece fabuloso que Max conduzca estos coches. Y espero poder compartir la pista con él".

"Desde mi punto de vista, el automovilismo GT está creciendo. Los coches te dan un gran placer al conducirlos y en esta serie se percibe la esencia de las carreras. Los coches son rápidos, pero también pesados, por lo que no son fáciles de controlar. Eso es genial", concluyó Rossi.