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Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en el centro de Barcelona

¿Qué ha pasado? Todo ha sucedido en torno a las diez de la mañana en la calle Balmes, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. La División de Investigación Criminal ha abierto diligencias.

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Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre en plena calle en Barcelona. Según informan fuentes policiales, todo ha sucedido a eso de las 09:50 horas en la calle Balmes, de la capital catalana, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Según cuenta una testigo a laSexta, a esa hora se ha escuchado un disparo, motivo por el que la gente ha empezado a chillar y a correr con el hombre ya tendido en el suelo.

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias en relación con el crimen.

Tal y como cuenta 'Metrópoli', y citando a los Mossos d'Esquadra, todo ha sido a causa de un tiroteo junto a una comisaría de la Policía Nacional.

Según dice el medio, el atacante ha logrado escapar en dirección a la Sagrada Familia, dejando en el camino el arma homicida ya localizada por los agentes.

Todo se ha producido apenas días después de que el 7 de junio muriese un hombre después de un tiroteo en lo que podría ser un ajuste de cuentas entre mafias.

En lo que va de año, se han registrado al menos 30 tiroteos en Cataluña. Entre ellos, además, disparos en plena calle como el del 14 de abril, cuando dispararon a un individuo de Montenegro que pertenecía a un clan de los Balcanes.

Los agentes llevan ya tiempo alertando de la subida de este tipo de incidentes vinculados, sobre todo, al narcotráfico.

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