La exigencia del padre de Verstappen para convertirle en campeón de la Fórmula 1

Helmut Marko ha relatado cómo el padre del tetracampeón del mundo entrenaba a su hijo desde bien pequeño para hacer de él un gran piloto como es hoy en día, de lo cual Max se ha beneficiado.

Ganar un mundial de Fórmula 1 no es pan comido. La trayectoria de un piloto, desde su formación en los karts hasta correr en el 'Grand Prix', además de complicada, está llena de inconvenientes. La competencia en las categorías inferiores es tan alta que muchos abandonan antes de tiempo por presión o desgaste mental.

De los 76 campeonatos que se han disputado, tan solo ha habido 35 pilotos que se han consagrado como campeones, por lo que ganar un título es aún más difícil. Sin embargo, muchos de ellos han repetido galardón gracias a su formación desde bien pequeños y la mentalidad que han mantenido durante años.

Max Verstappen es uno de esos pilotos que han sido formados 'desde la cuna' para llegar a la F1. Su padre, Jos Verstappen, fue piloto durante años, e inculcó su pasión por el automovilismo y las carreras a su hijo. Pero además de ello, también lo instruyó de forma exigente para llegar al tetracampeón del mundo que es hoy en día.

"Siempre tienes que ser el primero, el mejor': esas palabras de su padre, el hijo las absorbió literalmente. Sin embargo, el duro entrenamiento rozaba el límite. No todos los chicos habrían sobrevivido psicológicamente", relata Helmut Marko, ex asesor de Red Bull y aliado de Max, sobre cómo entrenó Jos a su hijo en una entrevista para 'Die Zeit'.

El ex de la escudería austriaca fue uno de los descubridores del talento neerlandés, aunque asegura que se sorprendió del duro entrenamiento de su padre. "Un ejemplo: cerca de Milán, en dirección al lago de Garda, hay dos pistas de karts donde Max tenía que conducir hasta que se le ponían los dedos azules. Da igual si hacía solo 10 grados o llovía, nada de eso importaba", detalla Marko sobre la exigencia de los entrenamientos del piloto.

Pese a la dureza de Jos, Helmut resalta que Max se ha beneficiado de ello. "Pero aún se beneficia de la dureza de su padre. Cuando Max sale a la pista con mal tiempo, es inmediatamente dos segundos más rápido que los demás. Max tenía un objetivo claro, lo cual se puede atribuir en parte al entrenamiento extremadamente eficaz y duro de su padre", concluye el ex de Red Bull.