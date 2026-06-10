Primer paso de Zapatero para intentar anular los mensajes que le pusieron en el foco: exige pedir a EEUU información de cómo se consiguieron

¿Por qué es importante? La defensa del expresidente del Gobierno considera la solicitud "absolutamente necesaria para verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud".

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que se complete la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos. Esta petición busca esclarecer cómo se obtuvieron los mensajes de los directivos de Plus Ultra, utilizados en la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros aprobado en 2022. La defensa cuestiona la cadena de custodia del móvil de Rodolfo Reyes y la autenticidad de las comunicaciones. Argumentan que es crucial verificar la licitud de estas pruebas para garantizar un proceso justo, conforme al artículo 24 de la Constitución española. La solicitud subraya la importancia de obtener información completa para asegurar los derechos fundamentales en el proceso penal en España.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para poder utilizar en un eventual juicio los mensajes de los directivos de Plus Ultra "se complete" preguntando a las autoridades estadounidenses de información cómo se consiguió esa información, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

El escrito plantea "una respetuosa solicitud al órgano judicial garante de los derechos fundamentales" que considera "absolutamente necesaria para verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal y también como indicios en la fase de instrucción, sin incurrir en un palmario vicio de indefensión y contravenir el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, señaladamente a una efectiva contradicción procesal, reconocidos y garantizados por el art. 24 de nuestra Constitución".

Este supone el primer paso de Zapatero para intentar anular los mensajes que le pusieron en el foco de la investigación. Estos fueron enviados por el Homeland Security Investigations y, en ellos, los directivos de Plus Ultra relataban las gestiones que supuestamente habrían realizado primero con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y después con el expresidente del Gobierno para conseguir el rescate de 53 millones de euros, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2022.

En esta línea, el escrito recuerda que el Homeland Security Investigations pertenece al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "y es la rama de investigación de esta agencia del Gobierno de los Estados Unidos". La defensa de Zapatero se ha centrado así en poner en duda la cadena de custodia del móvil de Rodolfo Reyes, dueño de la aerolínea en 2021. Por ello, señalan que la extracción telefónica se produjo en una intervención "inicialmente orientada a contrabando". "Esta parte carece, sin embargo, de cualquier documentación e información al respecto que pueda contrastar.", agrega.

Así, resaltan que "la unidad policial ha analizado todas las conversaciones del Sr. Reyes contenidas en el dispositivo, y estas comunicaciones han servido tanto para atribuir la condición de investigado al Sr. Rodríguez Zapatero como para autorizar las entradas y registros acordadas mediante" auto o bloquear sus cuentas.

Por ello, señalan que como con la comisión rogatoria "se pretende la autorización para su uso como prueba en un eventual juicio oral, interesa al derecho de esta parte que se solicite de las autoridades competentes de los Estados Unidos que remitan y proporcionen a la justicia española una serie de elementos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el proceso penal que se sigue en España".

Y remarcan que "la ausencia de los datos completos acerca del dispositivo" de Rodolfo Reyes, "de su aprensión, del método de volcado y la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía norteamericana accedió, así como respecto de las circunstancias en que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías, y la imprescindible contradicción procesal, que forma parte inescindible de las garantías del juicio equitativo y facilita la igualdad de las partes".

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