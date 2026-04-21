Button no cree en el supuesto año sabático de Max Verstappen: "No es su estilo"

El embajador de Aston Martin no ve a Max Verstappen tomándose un año sabático: cree que si se marcha, no volverá.

Se está hablando tanto del futuro de Max Verstappen, que incluso se ha deslizado que se estaría planteando un año sabático a la espera de una mejor oportunidad en la Fórmula 1 y de que el reglamento pueda volver a una normalidad anterior. Él sigue teniendo contrato con Red Bull hasta el año 2028.

Pero Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin, está convencido de que si se marcha, no volverá. Y eso sería una noticia terrible para el Gran Circo.

Así lo dice en 'Speed Week': "Personalmente, no me da la impresión de que sea del tipo que se toma un año sabático. Para mí, o corre o no corre. Si quiere retirarse, encontrará otra cosa que le guste. No es su estilo".

"Creo que este será el último capítulo de su carrera en la Fórmula 1. Personalmente, no creo que se tome un año sabático y luego regrese. Simplemente no creo que ese sea el Max que yo conocía", dice el campeón de 2009.

No ve a Max motivado con estas normas ni tampoco con un Red Bull que de momento ha sido incapaz de luchar contra Mercedes, Ferrari y McLaren.

Pero ese no sería el principal motivo de las dudas de Verstappen con respecto a su futuro. Sí está disfrutando en otras categorías, como el GT3, donde puede ir a tope con su coche. Y eso es algo que la gestión de energía de la Fórmula 1 ni le permite ni le va a permitir en el corto plazo.