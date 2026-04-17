¿Verstappen aclara su futuro?: "Prefiero ganar el quinto mundial a las 24h de Le Mans"

En un evento de 'Viaplay', 'Mad Max' habla sobre su futuro tras todos los rumores que hay en torno al cuatro veces campeón del mundo.

El futuro de Max Verstappen sigue estando en el aire. Tras un inicio de temporada nefasto tanto para el neerlandés como para Red Bull, el cuatro veces campeón del mundo se ha mostrado muy descontento con la nueva normativa y los rumores sobre una posible marcha e la Fórmula 1 han comenzado a aparecer.

Muchos sitúan a Verstappen fuera de la parrilla de F1 para 2027 y algunos ya se atreven a decir cual podría ser el próximo destino de 'Mad Max' en su carrera deportiva: las carreras de resistencia. Una categoría por la que el piloto de Red Bull ha mostrado su interés varias veces y en donde incluso ha competido ya con su propio equipo en la categoría GT3.

Sin embargo, en las últimas horas, Max Verstappen podría haber zanjado estos rumores. En un evento de 'Viaplay', a Verstappen le preguntaron si preferiría ganar el quinto mundialde F1 o las 24h de Le Mans, a lo que el neerlandés respondió de forma clara: "El quinto mundial".

Una respuesta, que puede empezar a dejar claras cuales son las intenciones del piloto de Red Bull de cara al año que viene. Lo que está claro, es que estos nuevos coches con motores 50% de combustión y 50% eléctricos no son del agrado de un Max Verstappen que sigue siendo el foco del debate dentro de la Fórmula 1.