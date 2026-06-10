Carlos Mazón pidió a sus consellers el día de la DANA "inundar de datos a los medios": "Desprende sensación de estar alerta que te cagas"

Los detalles Según los mensajes a los que ha podido acceder laSexta, el entonces president valenciano pidió a su equipo que estuviese "atento" al temporal, pero la última vez que habló por ese grupo a las 8:53 horas.

El 29 de octubre de 2024, antes de la tragedia de la DANA, Carlos Mazón, entonces president valenciano, instruyó a su equipo en un grupo de WhatsApp para inundar de datos a los medios, buscando transmitir calma a la población. En el grupo estaban varios consellers, quienes recibieron instrucciones específicas sobre el manejo del temporal. A lo largo del día, se compartieron actualizaciones sobre la situación, como alertas hidrológicas y problemas en infraestructuras. La comunicación se intensificó por la noche, destacando problemas como residencias inundadas y fallos en las comunicaciones de emergencia, aunque se aseguró que el 112 seguía operativo.

"Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma, que es lo importante". De esta manera se pronunció Carlos Mazón la mañana del 29 de octubre de 2024, antes de la tragedia de la DANA, en un grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano, según los mensajes a los que ha accedido laSexta.

El entonces president valenciano escribió en ese grupo pasadas las ocho de la mañana para dar instrucciones sobre la actuación ante el inminente temporal.

Entre los integrantes del grupo estaban Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior y una de las investigadas en la causa de la DANA; el conseller de Educación, José Antonio Rovira; el de Sanidad, Marciano Gómez; la de Servicios Sociales, Susana Camarero; o el de Agricultura, Miguel Barrachina.

Mensajes solo por la mañana

A primera hora de la mañana, Mazón le dijo a Pradas que le actualizasen los datos del temporal "para la rueda de prensa de Ruth" y le avisó de que quizá tendría que "salir para dar parte". A Rovira le pidió que estuviese atento con el cierre de colegios, a Barrachina "que te pasen parte en el campo etc", y a Gómez y Camarero, que estuvieran "atentos a goteras e incidentes en los centros".

"Informar con detalle da imagen de control", insistió Mazón, que pidió que "cada uno esté atento". "Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede", apuntó.

A esas horas, Pradas le respondió que "por ahora está todo controlado" y avisó de que se había decretado el nivel 1 en Ribera Alta "que es donde está pegando más fuerte". A partir de ahí, los consellers empezaron a enviar actualizaciones de la situación durante todo el día.

El último mensaje de aquel día lo envió Vicente Martínez Mus, actual vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, a las 23:53 horas. Sin embargo, la última vez que Carlos Mazón habló en ese grupo fue a las 8:53 horas de la mañana. En él, avisaba a Pradas de una errata en una publicación de X.

Los primeros avisos

Entre los mensajes enviados por los consellers destacan los informes actualizados de Pradas sobre la situación de la DANA, con las carreteras, municipios y residencias afectadas, o el aviso a las 13:09 horas sobre la alerta hidrológica en el río Magro y el barranco del Poyo.

Cabe recordar que unos minutos antes, Pradas escribió al president por privado y le advirtió de su preocupación por la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro, a lo que Mazón respondió "cojonudo".

Pasadas las 15:00 horas, la consellera de Innovación, Nuria Montes, avisó de que estaba "inundada e inutilizada la ITV de Utiel" y que se estaba "activando el plan de contingencia". A las 18:03 horas, Martínez Mus informó de algunas incidencias que "se van solventando" en algunas líneas de tren y que se había quedado atrapado uno con diez pasajeros.

Más actividad a partir de las 20:00 horas

El número de mensajes se intensificó cerca de las 20:30 horas, cuando ya se había enviado el ES-Alert y ya habían pasado las peores horas del temporal. "Yo tengo inundadas residencias de mayores sin q puedan llegar los bomberos", advirtió Camarero. Martínez Mus afirmó que "en la sede de FGV se han quedado 30 personas aisladas que no han podido salir" y que "hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden".

"Estamos preparando un comunicado para suspender mañana la atención presencial en los Espais Labora de la provincia de Valencia ante la alerta metereológica y los riesgos por cualquier tipo de desplazamiento. Los datos en CEIPS e IES son cuantiosos en muchas localidades. Mañana tendremos más datos", expuso Rovira.

El conseller de Edución avisó que "Valencia ciudad y la mayoría de poblaciones suspenden las clases mañana. Tampoco podrá haber transporte escolar. Tenemos algunas incidencias puntuales como 3 niños que quedan en un autobús en Chiva y no pueden moverse. Está la Guardia Civil al tanto".

"La residencia de Cheste también está controlada. Aunque han cenado bocadillos porque no había luz. Mañana empezaremos con los informes de daños. Todo apunta que van a ser cuantiosos", añadió Rovira. También criticó que "la izquierda ha empezado su campañita" y envió el enlace a una publicación de X que ha sido borrada.

Fallos en las comunicaciones

A las 22:50 horas, Ruth Merino, secretaria autonómica de Representación ante la UE, comentó que le habían avisado de fallos en el centro de comunicaciones de Telefónica de La Eliana (del que depende el 112) y que también había colapsado el de Cheste, que le daba respaldo.

"No es así. El 112 no ha fallado, sigue operativo", aseguró Pradas. Merino respondió que seguía operativo pero que "de 8 líneas de comunicación solo quedan 2 activas". "Cada una puede mantener 30 llamadas simultáneas. Para un día como hoy es un problema. Además solo pueden recibir llamadas", añadió.

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