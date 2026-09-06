Contra el muro a 250km/h: tremendo accidente de Leclerc en Monza que provocó la bandera roja

El monegasco perdió el control de su Ferrari en la segunda vuelta mientras batallaba con Norris. El impacto fue a más de 200km/h y Leclerc tuvo que soportar una fuerza de 50G.

Charles Leclerc ha silenciado el circuito de Monza durante unos segundos este domingo. El monegasco se ha ido contra el muro a grandísima velocidad sufriendo un accidente bastante impactante. Por fortuna, ha podido salir del monoplaza por su propio pir.

La imagen ha sido tremendamente preocupante si se centra la atención, además, en cómo ha quedado el Ferrari de Charles. El piloto ha perdido el control del monoplaza en una curva a 250km/h habiendo soportado también una fuerza de 50G.

Más allá del accidente, que por suerte ha quedado en un anécdota, no ha sido el fin de semana de Ferrari. La escudería del 'Cavallino Rampante' se ha tenido que conformar con el sexto puesto de Lewis Hamilton, un resultado decente teniendo en cuenta el comienzo de carrera.

Los dos Ferraris, en la salida, batallaron por la cuarta plaza y en esa pugna, Hamilton perdió muchas posiciones hasta llegar a estar octavo. Sin duda una decepción para la escudería italiana que esperaba poder cosechar un buen resultado con el respaldo de su afición.

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