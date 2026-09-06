Las lágrimas de Colapinto tras el GP de Italia: "Desaproveché una oportunidad para Alpine"

El piloto argentino tuvo una salida de pista que le impidió estar más cerca de su compañero de equipo en un gran premio donde el coche ha dado un gran rendimiento.

Fin de semana agridulce para el equipo Alpine. Pierre Gasly salía desde la pole en el Gran Premio de Italia, mientras que Franco Colapinto partía desde la séptima posición. El argentino rodó por momentos entre los cinco primeros, pero tuvo un momento cumbre que cambió el curso de la carrera.

Tras la relanzada por la bandera roja de Charles Leclerc, Colapinto luchaba contra Max Verstappen por la cuarta posición de carrera. Justo al ser adelantado, el argentino se salió de pista llenando su Alpine de gravilla.

Finalmente, acabó en un noveno lugar que le otorga dos puntos. No obstante, Franco no ha ocultado su decepción: "Ha sido una carrera dura. Muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad, pero no lo aproveché. Estoy muy triste por eso".

"Creo que podría haber hecho una gran carrera. Desaproveché una oportunidad muy importante para mi y para el equipo. Un poco triste. Debo aprender de esto y seguir adelante", ha declarado entre lágrimas en declaraciones realizadas a 'ESPN Argentina'.

Con los dos puntos logrados, el competidor de 23 años está undécimo en el mundial de pilotos empatado a puntos con Arvid Lindblad de Racing Bulls que ha terminado justo delante de él. Ambos están empatados a 22 puntos.

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