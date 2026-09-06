El Gobierno, "sorprendido" por la reticencia de Ceuta a ceder el puerto para los migrantes: "No queremos imponer sino consensuar"

Los detalles Ángel Víctor Torres ha aseverado que no esperaba que "consejo iba a presentar informes" ya que el complejo portuario estaba incluido en el documento oficial donde se acordaron los espacios que sí podrían usar para albergar migrantes.

Avanzan los trabajos en el puerto de Ceuta para acoger a más de 1.000 migrantes, con la instalación de carpas que han generado un nuevo choque institucional. El Gobierno de Ceuta se opone a este emplazamiento, temiendo que retrase la devolución de los migrantes, mientras el ministro Ángel Víctor Torres defiende la medida, cuestionando la lealtad del presidente de Vivas. Torres argumenta que el terreno estaba incluido en el documento oficial que acordó los espacios para albergar migrantes, minimizando el impacto en la población. Sin embargo, el Consejo de Administración del puerto votó en contra, elevando el expediente a Puertos del Estado. A pesar de las críticas, Torres insiste en buscar consensos, subrayando la necesidad de estas ubicaciones para filiar a los migrantes y resolver la crisis, aunque sin fecha definida.

Avanzan los trabajos en el puerto de Ceuta para a coger a más de 1.000 migrantes. Allí ya están instaladas prácticamente todas las carpas que han provocado un nuevo choque institucional. El Gobierno de Ceuta está en contra de este nuevo emplazamiento porque creen que eso puede retrasar la devolución de los migrantes, que es su prioridad.

En cambio, el ministro Ángel Víctor Torres defiende la medida e incluso parece cuestionar la lealtad del presidente de Vivas.

Dice el ministro Torres que este terreno en el complejo portuario estaba incluido en el documento oficial donde se acordaron los espacios que sí podrían usar para albergar migrantes y que a la ciudad no le causarían tanto perjuicio.

"Los nuevos espacios identificados ofrecen, [...] un menor impacto en las actividades de la población ceutí", recoge el documento. Un aparente consenso y por eso a Torres le sorprendió conocer que el "consejo iba a presentar informes" en contra de la decisión.

Informes alegando la condición de instalación crítica que se debatieron en otra reunión. La del consejo de administración del puerto. El viernes. Donde todos los responsables, menos los cuatro del Gobierno central, votan en contra del uso de esta instalación.

Negativa y frustración tras la que el Gobierno fuerza poder usarlo elevándolo a la empresa estar que gestiona los puertos: "El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordó no autorizar la solicitud [...] procediendo a elevar el expediente a Puertos del Estado"

El mismo PP que autorizó en un primer momento la instalación, este domingo lo critica. "Pasa por encima a los vecinos", ha comentado Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.

Pero Torres insiste: "No queremos imponer sino consensuar". Eso sí, lanza varios reproches hacía los vecinos: "Si no queremos el hospital, no usamos los polideportivos, la fabrica... pues que nos digan donde hay sitio para hacerlo".

Dice que para poder devolverlos hay que filiarlos y que para ello son necesarias estas ubicaciones, remarcando la excepcionalidad de esta solución "temporal". Eso sí, sin marcar aún una fecha ni concreta ni aproximada ni estimada sobre la resolución de la crisis.

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