El motivo del abandono de Fernando Alonso en Monza: "No tiene sentido..."

El asturiano suma un nuevo abandono tras un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Italia. Su compañero Lance Stroll también retiró el coche antes de tiempo.

Fernando Alonso ha vuelto a la realidad. El bicampeón ha sumado un nuevo abandono a bordo de un Aston Martin que es de todo menos regular. Hungría y Países Bajos habían sido un auténtico soplo de aire fresco para Alonso y para Aston, pero también han terminado siendo un espejismo.

En Monza, todo ha ido a peor. El motor parece seguir siendo el principal causante de todos los problemas que tiene el coche y eso señala directamente a su fabricante, Honda. La marca japonesa sigue estando en el punto de mira y no aporta soluciones efectivas a mejorar el rendimiento del motor.

Fernando, tras el abandono en Monza, ha explicado para los medios presentes el porqué de su retirada. Todo hace pensar que ha sido una salidad de pista por la grava la que ha fastidiado el correcto funcionamiento del coche. Después de ese percance, Fernando reconoce que no tenía lógica seguir.

"El coche ya no respondía igual. Probablemente tenía algún daño en la parte inferior y no merecía la pena seguir adelante. Éramos lentos y, con el coche dañado, no tenía sentido", ha asegurado el bicampeón que ya tiene entre ceja y ceja el Gran Premio de Madrid de la semana que viene.

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